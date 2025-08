Il Gruppo consiliare La Pigna – Città, Forese, Lidi “esprime soddisfazione per l’accoglimento da parte dell’Amministrazione comunale delle richieste avanzate nel Question Time discusso oggi in Consiglio comunale, riguardanti la situazione di degrado e insicurezza in Piazza Baracca”.

“Come da noi sollecitato saranno potenziati l’illuminazione pubblica, verrà emanata una nuova ordinanza che limiterà la vendita serale di alcolici e superalcolici nelle vicinanze della piazza, si valuterà la possibilità di limitare l’orario di apertura di minimarket ed esercizi commerciali oltre le ore 20 e, infine, verrà incrementato il presidio della Polizia Locale con controlli più frequenti e mirati in collaborazione con le Forze dell’Ordine”, spiegano.

“Un primo passo importante per contrastare il degrado urbano e restituire ai cittadini un’area centrale della città, da tempo ostaggio di episodi di violenza, spaccio e illegalità diffusa. Abbiamo mantenuto alta l’attenzione su una zona simbolo della nostra città che non può e non deve essere abbandonata al degrado. Ringraziamo i cittadini e gli operatori che da tempo chiedevano interventi concreti. Ora vigileremo sull’effettiva attuazione di quanto promesso”, dichiara Veronica Verlicchi, capogruppo de La Pigna.

La sicurezza urbana, la vivibilità degli spazi pubblici e la legalità sono battaglie irrinunciabili. La Pigna continuerà a lavorare con determinazione per ottenere risultati concreti in ogni angolo della città, dal centro storico ai lidi, fino al forese”, concude La Pigna.