Pietro Pezzi, buona la prima nei play off promozione; in gara1 vittoria 3-0 a Mirandola per la squadra di serie C di Saporetti e successo casalingo 3-1 contro Phaserem Piacenza per la squadra di serie D di Cricca.

Partita dura doveva essere e partita dura è stata, gara1 dei play off promozione che la Pietro Pezzi ha disputato sabato sera a Mirandola.

I ravennati giocano con molta intensità agonistica, nei momenti caldi sono più lucidi e si aggiudicano il match per 3-0.

Primo parziale con Zama in cabina di regia, Fiorini opposto, Vitali e Gardini schiacciatori, Aldini e Passalacqua al centro, Marchini libero.

Subito punto a punto con le due squadre che si rincorrono costantemente in un fazzoletto di punti. Nel finale di set la zampata vincente è di Ravenna che sotto 16-13 si organizza e al fotofinish chiude 24-26.

Il secondo set è ancora in equilibrio fino a metà parziale, poi gli emiliani con buone giocate trovano l’allungo 19-17, time out di Ravenna, e, al rientro in campo, c’è il break giallorosso che porta avanti 19-21 la Pietro Pezzi. Nel finale sono ancora i dettagli a regalare il doppio vantaggio agli ospiti.

Nell’ultima frazione è ancora un testa a testa, poi a metà set è Ravenna a piazzare l’allungo decisivo andando 17-24. Mirandola non molla e torna sotto fino al 22-24 prima di cedere.

Mercoledì 21 al Pala Costa gara2 , con inizio ore 21:00. In caso di vittoria la Pietro Pezzi si qualificherà per la semifinale, in caso di sconfitta verrà disputato il golden set. Lo stesso mercoledì la squadra di serie D sarà invece impegnata in trasferta: la vittoria in terra piacentina varrà l’accesso alla finale, in caso di sconfitta, passaggio del turno rimandato a gara3 da disputarsi a Ravenna nel prossimo w-end.

Tabellino 𝗣𝗶𝗲𝘁𝗿𝗼𝗣𝗲𝘇𝘇𝗶: Zama 1, Aldini 11, Vitali 2, Gardini 12, Passalacqua 11, Fiorini 13 , Boscherini 0, Marchini L1, Gardini L2 n.e, Palazzi n.e, Saffioti n.e, Minniti n.e.