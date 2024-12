Non riesce la Pietro Pezzi sul difficile campo di San Lazzaro di Savena ad avere la meglio di una coriacea Paolo Poggi. Nella gara giocata sabato il sestetto di coach Saporetti incappa nella prima giornata no del campionato ed esce sconfitta per 3-0 senza appello.

Il primo parziale Ravenna riesce a comandare solo nelle prime fasi, poi la Paolo Poggi una volta compiuto il sorpasso tiene il vantaggio fino alla conclusione del set.

Il secondo parziale è un monologo bolognese che tiene nettamente un cospicuo vantaggio per tutto il set e chiude agevolmente 25-16.

Nell’ultima frazione c’è più equilibrio nelle prime fasi, poi la Pietro Pezzi prende il largo 8-12 e 13-17, la Paolo Poggi non ci sta e con un pesante break di 8-0 ribalta il punteggio e si porta a casa meritatamente i tre punti.

La Pietro Pezzi va alla sosta natalizia al secondo posto in classifica con 26 lunghezze, una in meno dei bolognesi della Paolo Poggi che la precedono.

Pietro Pezzi: Zama 3, Fiorini 9, Aldini 3, Passalacqua 7, Gardini 7, Boscherini 3, Marchini L1, Vitali 0, Saffioti 0, Minniti 0, Palazzi n.e, Gardini L2 n.e.

All. Saporetti