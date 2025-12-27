La piena di Natale del Senio riaccende la polemica sulle casse d’espansione di Tebano: non sono ancora operative

La piena di Natale del Senio ha riportato al centro del dibattito i lavori non ancora terminati alle casse d’espansione di Tebano e Cuffiano. Fossero state pienamente operative, avrebbero ridotto la preoccupazione per il livello dell’acqua e, probabilmente, avrebbero evitato le ordinanze di evacuazioni preventive nei vari comuni attraversati dal fiume. Si tratta di un progetto ormai ultra ventennale, ma non ancora pienamente operativo. Diversi ancora i lavori da realizzare. Fra gli interventi più importanti: permettere alle casse di svuotarsi quando si riempiono dell’acqua del Senio o dell’acqua piovana. Durante la piena di Natale, infatti, le casse erano piene già da tempo.