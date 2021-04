La Piccola Betlemme ha finalmente una nuova cucina dove poter preparare pasti caldi per le persone in difficoltà

La Piccola Betlemme torna ad avere una cucina vera e propria per preparare i pasti per le persone in difficoltà. È stato grazie ad un lavoro congiunto fra amministrazione comunale e opposizione che si è riusciti ad arrivare ad una soluzione in attesa di trovare una nuova collocazione alla cucina solidale oggi temporaneamente ancora a Palazzo delle Esposizioni. Sono 1766 attualmente le persone aiutate da La Piccola Betlemme. 690 famiglie che una volta a settimana si recano all’emporio per fare la spesa. Sono invece fra le 40 e le 60 le persone che si recano alla mensa per un pasto caldo