La Piazza Universale a Bagnacavallo fra parole e musica

La quinta edizione del seminario di alta formazione “La Piazza Universale” è dedicata quest’anno a “La vita in scena: parole e musica” e si svolge fino al 4 ottobre presso l’ex convento di San Francesco, la Biblioteca Taroni e il Teatro Goldoni di Bagnacavallo.

La manifestazione, promossa dal Comune di Bagnacavallo con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, è diretta da Carlo Ossola (Collège de France, Accademia dei Lincei, presidente della Treccani), Domenico De Martino (Università di Pavia), Giacomo Jori (Università della Svizzera italiana, Lugano) e Valerio Gigliotti (Università di Torino).