La Penny Wirton cerca volontari per insegnare l’italiano

Insegnare l’italiano agli stranieri presenti sul territorio. È l’obiettivo della Penny Wirton, attiva a Faenza dal 2017 e con una doppia sede operativa in via Carchidio e in via Fornarina.

Sono già un centinaio gli allievi che hanno frequentato la scuola quest’anno. Hanno tutti storie molti diverse. Provengono dall’Africa, dal Sud America, dall’Asia, dall’Est Europa. Possono essere lavoratori trasferitisi in Italia, profughi che scappano dalla guerra, tanti gli Ucraini aiutati, o migranti per diversi motivi. Fra di loro, c’è chi h un livello di istruzione elevato e chi ha un alto livello di analfabetizzazione. Chi parla un poco l’italiano e chi deve imparare da capo. Ad insegnare la nostra lingua sono diversi volontari, anche se il loro numero non basta, vista l’elevata domanda. La Penny Wirton cerca quindi insegnanti di italiano. Non occorre essere un docente. Fra i volontari infatti è possibile trovare studenti del Liceo Torricelli-Ballardini di qualsiasi età.