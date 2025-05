Sabato 10 maggio 2025, nella prestigiosa cornice di palazzo Rasponi delle Teste, si svolgerà il congresso intitolato “La pelle, il sole e l’ambiente: un rapporto in continua evoluzione”.

L’evento, organizzato dal Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Dermatologia di Ravenna, Dottoressa Michela Tabanelli, si occuperà degli effetti positivi e negativi delle radiazioni solari sulla pelle e delle malattie dermatologiche legate all’ambiente che ci circonda.

Sul palco si avvicenderanno sia medici dermatologi del territorio ravennate, sia professionisti provenienti dalle università di Bologna, Ferrara e Verona.

Gli aspetti legati alla fotoprotezione , diagnosi e trattamento dei tumori della pelle sono temi molto sentiti, in particolare nel periodo estivo.

A questi classici argomenti stagionali si affiancherà una tematica molto sentita e dibattuta negli ultimi anni, quella relativa all’ambiente, con grande attenzione posta al ruolo dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici sulle malattie della pelle ed all’ecosostenibilità.

Il congresso sarà l’occasione per rimarcare e rafforzare il rapporto tra medicina territoriale ed ospedale, fondamentale per una efficace gestione dei pazienti, affetti sempre più spesso da malattie croniche che devono essere gestite per molti anni. Prendendo spunto dalle patologie dermatologiche correlate a sole e all’ambiente, verranno analizzati i principali percorsi dermatologici in ambito di oncologico, infiammatorio, allergologico, pediatrico, legato alle infezioni sessualmente trasmesse, alle ulcere cutanee. Tanti argomenti, tanti specialisti, tanti iscritti, per un congresso che si propone di diventare appuntamento fisso in primavera per parlare di sole, ambiente ed ecosostenibilità.