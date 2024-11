La Pasticceria Sebastiano Caridi fra le migliori d’Italia. L’attività faentina, ora anche a Imola e da tempo con una sede persino a Bologna, è stata selezionata per far parte della guida Pasticceri & Pasticcerie ideata per il quattordicesimo anno da Gambero Rosso. La guida è stata presentata giovedì.

88/100 il punteggio ottenuto dalla Pasticceria Sebastiano Caridi, che, ottiene soprattutto il premio per la miglior pasticceria salata, condiviso con la pasticceria Dalmasso di Avigliana.

All’interno della guida del Gambero Rosso, la pasticceria faentina è classificata con “due torte”. “Tre torte” è il giudizio migliore, assegnato in Emilia-Romagna solamente a due attività, 33 in tutta Italia.

Sono 660 le pasticcerie presenti all’interno della guida.