Torna a Faenza la Pasquella, antica tradizione romagnola legata ai giorni dell’Epifania, in cui gruppi di musici giravano di casa in casa per augurare il buon anno. In cambio degli auguri e della musica, venivano accolti con ospitalità semplice e genuina: un bicchiere di vino, biscotti e calore umano.

A riportare questa usanza in città sono i Musicanti Improvvisi, collettivo musicale che anima regolarmente Faenza con i suoi suoni popolari. Il gruppo suona ogni martedì in Piazza del Popolo e, durante i mesi invernali, trova casa e accoglienza da Rino all’Osteria del Mercato, luogo diventato punto di ritrovo e di scambio culturale.

Il ritorno della Pasquella rappresenta non solo un recupero della memoria popolare romagnola, ma anche un’occasione per rinsaldare il legame tra musica, territorio e comunità, riportando nelle strade e nelle case lo spirito conviviale di un tempo.