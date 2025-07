Presso lo Stadio Benelli si è tenuta la cerimonia di consegna del ricavato de La Partita del Cuore, l’evento benefico organizzato dal Ravenna FC in collaborazione con ADVS Ravenna, che ha richiamato oltre 1.000 spettatori e visto protagonisti tifosi, sponsor, staff e leggende giallorosse.

Grazie alla straordinaria partecipazione del pubblico e al prezioso contributo degli sponsor, sono stati raccolti 5.000 euro, interamente devoluti ad ADVS Ravenna per sostenere le attività legate alla promozione della donazione del sangue sul territorio.

Alla consegna ufficiale ha preso parte la Presidente di ADVS, Monica Dragoni, accolta dalla dirigenza del Ravenna FC e accompagnata da una rappresentanza degli sponsor, che con entusiasmo e generosità hanno reso possibile la realizzazione dell’iniziativa.

È stato un momento di autentica condivisione, che suggella il successo dell’evento non solo dal punto di vista sportivo ed emotivo, ma soprattutto per il valore sociale che ha saputo generare.

Il Ravenna FC desidera ringraziare ancora una volta tutti coloro che hanno preso parte alla serata, e in particolare gli sponsor che hanno reso possibile questo risultato: Mirabilandia, Tentamus Agriparadigma, Studio Castellani, Studio Antelmi – Implantologia e Chirurgia Orale, ElleEmme Logistics, Pasticceria Al Duomo, OK Casa, ND Serrande, Sana Poliambulatorio, CRB Impianti.

La Partita del Cuore si conferma così un’iniziativa capace di unire sport, solidarietà e comunità in un’unica grande emozione giallorossa.

Per questo motivo l’evento entrerà stabilmente nel calendario giallorosso e sarà certamente replicato anche nella prossima stagione.