Nel weekend appena trascorso sono incominciati i tornei preparatori al campionato per i giovani leoni della Ravenna Pallanuoto. Sabato si è tenuto un common training per la formazione under 16, allenata da Vladimir Cukic, assieme a De Akker Bologna, allenata dal nostro Lorenzo Bagnari, giocatore ravennate che nel corso della sua carriera può vantare anche diverse presenze in serie A, Nuoto Club Faenza, con cui è in corso una collaborazione che va avanti da diversi anni, e alla VK Opatija, squadra croata che ospita abitualmente Ravenna per i camp estivi, una collaborazione nata nel 2018. Questo allenamento si è ritenuto necessario dall’introduzione da parte della FIN delle nuove regole internazionali, in adozione già dall’anno scorso negli altri campionati europei, e a cui anche l’Italia ha aderito in toto applicandolo a tutte le categorie sia senior che giovanili.

“Le impressioni sono state molto positive e i ragazzi hanno cosi potuto misurarsi anche con una scuola pallanuotistica differente, come quella croata, che negli anni ha raccolto grandi successi internazionali sia con le sue squadre di punta che con le nazionali vincendo le ultime edizioni di olimpiadi e mondiali”.

Il giorno successivo si è tenuto invece, sempre per la categoria allievi, il primo torneo internazionale Coopernuoto, organizzato appunto dal nuovo gestore della piscina comunale a cui hanno partecipato oltre ai padroni di casa anche Vk Opatija, Plebiscito Padova e Coopernuoto Carpi. Il torneo è stato vinto dalla formazione carpigiana, che ha sconfitto tutte le squadre affrontate. In classifica, Carpi è stata seguita da Padova, Opatija e infine i padroni di casa; nota positiva per il premio vinto come miglior portiere dal giallorosso Antonio Marcello, riconoscimento molto importante per un giocatore che ha iniziato a difendere i pali giallorossi solo 2 anni fa.

Nel prossimo weekend è invece in programma un doppio torneo, sempre casalingo. Sabato si terrà un torneo per la categoria under 18, assieme alle squadre di Carpi, Modena, e Acquatica Ravenna, con l’allestimento di due campi in cui si giocherà simultaneamente dalle 17:30 alle 19:30, per garantire lo scontro fra tutte le formazioni coinvolte.

Mentre domenica sarà disputato il turno della formazione under 14, che si scontrerà contro Osimo, Rari Nantes Bologna e Carpi, formazioni che sono abituate a contendersi il titolo di categoria, e che quindi renderanno ancora più utile e avvincente il torneo in vista dell’imminente inizio del campionato.

Il torneo si svolgerà durante l’arco dell’intera giornata dalle ore 10 fino alle 17.