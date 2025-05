Manca davvero un centimetro: alla Pallamano Faenza di coach Fabrizio Folli basta 1 punto contro la terz’ultima della classe Modena per festeggiare il 1° posto aritmetico nel girone Emilia-Romagna di serie B che vale il pass alle finali nazionali di fine giugno in Abruzzo.

Dopo 18 successi su altrettanti match disputati, infatti, i manfredi si ritrovano con parecchi “match-point” nelle mani, tra cui anche lo scontro diretto contro la seconda Rapid Nonantola alla penultima stagionale (17 maggio). Ma, ovviamente, la speranza di tutto l’ambiente biancoazzurro è quello di chiudere quanto prima il discorso “1° posto” per poi cominciare a prepararsi al meglio, mentalmente e fisicamente, alle finals nazionali.

Appuntamento a Mordano, sabato 3 maggio, alle ore 16,00.

Per Imola e Romagna doppia trasferta in quel di Carpine contro l’ex coach di Faenza Luca Montanari (per gli arancioblu) e in quel di San Lazzaro (per i gialloneri) in un match tra due formazioni storiche del territorio bolognese. Per Imola è ancora ipotizzabile un assalto al 6° posto nella volta contro Carpine e Marconi Jumpers, mentre per la squadra di coach Tassinari, il cui unico obiettivo stagionale è legato alle finali nazionali under 18, gli ultimi turni saranno poco più di tappe di avvicinamento.

8 turno di ritorno

03.05 h 16,00 Faenza-Modena

03.05 h 18,30 Carpine-Romagna

03.05 h 19,00 S.Lazzaro-Imola

03.05 h 16,00 Estense-Secchia Rubiera

03.05 h 20,30 Ravarino-Parma

03.05 h 21,00 Marconi Jumpers-Nonantola

Classifica:

Faenza 36, Rapid Nonantola 28, Estense 26, S.Lazzaro 24, Secchia Rubiera 20, Marconi Jumpers 19, Carpine 18, Imola 16, Parma 12, Modena 9, Romagna 6, Ravarino 2.