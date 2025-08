È approdata mercoledì sera, intorno alle 19, alla banchina di Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna, la nave Ocean Viking dell’organizzazione umanitaria Sos Mediterranee, con a bordo 37 migranti soccorsi in mare aperto. Tra loro, anche 10 minori non accompagnati.

Il salvataggio è avvenuto lo scorso 2 agosto in acque internazionali, all’interno della zona SAR (Search and Rescue) libica, su segnalazione dell’aereo umanitario Seabird. Dopo il recupero, alla nave è stato assegnato come porto sicuro proprio quello di Ravenna, distante oltre 1600 chilometri dal punto dell’intervento.

Quello di mercoledì è il 23esimo sbarco di una nave ong al porto di Ravenna. Lo sbarco si è svolto regolarmente sotto il coordinamento delle autorità locali, con il consueto dispiegamento di forze dell’ordine, sanitari e volontari della Protezione Civile.