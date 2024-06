La nuova sala di Casa Dante ora è aperta al pubblico della Zona Dantesca

E’ stata inaugurata la nuova sala per Casa Dante e adesso è aperta al pubblico, con materiali presentati per la prima volta e che amplieranno la narrazione del rapporto tra Ravenna e l’Alighieri. Gli allestimenti espositivi del Museo e di Casa Dante hanno premiato gli sforzi fatti dall’Amministrazione Comunale di Ravenna, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, per valorizzare la Zona Dantesca e creare un percorso di visita che esplorasse e documentasse i diversi aspetti del culto dantesco nei secoli.