C’è una nuova disciplina che il CSI Ravenna vuole far conoscere e promuovere: si chiama mamanet ed è uno sport tutto al femminile, dal momento che mette insieme in squadra donne e mamme over 30. Nato agli inizi degli anni Duemila in Israele con l’obiettivo di riportare le donne, soprattutto se mamme, in palestra, ha preso lo spunto dal cachibol, una disciplina che unisce elementi della pallavolo e della palla rilanciata. Le regole sono le stesse della pallavolo con sei atlete per campo e con il libero come settima giocatrice. La palla non la si può far rimbalzare o rilanciare subito come nella pallavolo, deve essere fermata per un secondo e poi ripassata. La schiacciata, il muro e il servizio sono le stesse della pallavolo.

In tutti Paesi e luoghi in cui si è diffuso, il mamanet ha incontrato subito un grande successo, travalicando i suoi obiettivi: da sport che vuole favorire la partecipazione delle donne alla vita sportiva, si è trasformato in un vero e proprio fenomeno sociale. Più di uno sport, un vero spazio di aggregazione femminile dove le donne, e in particolare le mamme, trovano energia, amicizia e appartenenza. Attraverso il gioco di squadra, si rafforzano legami, si superano barriere e si crea una rete di supporto che va oltre il campo.

In Italia è il CSI che sta provando a diffonderlo e anche Ravenna sta seguendo l’esempio degli altri comitati che hanno già avviato questa sfida. In questa prima fase, il comitato di via Bramante si fa collettore delle richieste: non organizza squadre, ma le cerca, seguendole in tutti gli aspetti assicurativi, tecnici e regolamentari. Se c’è un gruppo di donne e mamme che vogliono allestire una squadra e partecipare a un futuro campionato – l’obiettivo è farlo partire nei primi mesi del 2026, anche a livello interprovinciale – l’invito è rivolgersi al CSI Ravenna nella sede di via Bramante 43 oppure telefonando allo 0544 31371 per tutte le informazioni e il supporto del caso. Non servono particolari abilità tecniche né una certa esperienza sportiva ma solo la voglia di mettersi in gioco e divertirsi. Il mamanet nasce proprio per offrire alle donne uno spazio per fare sport, socializzare e prendersi cura di sé.