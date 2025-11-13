Il Ravenna FC è lieto di annunciare una nuova collaborazione con Terme di Riolo e Grand Hotel delle Terme, due eccellenze del territorio romagnolo che uniscono benessere, ospitalità e innovazione.

Oltre alla sponsorizzazione, la partnership prevede l’organizzazione dei ritiri estivi delle squadre del settore giovanile, dall’Under 14 alla Primavera, all’interno del prestigioso Grand Hotel delle Terme.

Durante i soggiorni, gli atleti avranno accesso a un percorso integrato di supporto alla formazione sportiva, che include cure inalatorie, trattamenti vascolari, piscina termale e sessioni di potenziamento fisico nella sala pesi attrezzata delle Terme. Il protocollo condiviso tra le equipe mediche del club e delle Terme è stato ribattezzato “Buon respiro: come aumentare le performance in ambito sportivo”, con l’obiettivo di unire preparazione atletica e benessere in un ambiente unico nel suo genere.

Parte fondamentale della collaborazione è rappresentata dal Grand Hotel delle Terme, che rappresenta un angolo di paradiso immerso nel verde incantevole del parco termale secolare di oltre 13 ettari. In questo luogo magico, a pochi passi dalla Vena del Gesso Romagnola, dichiarata patrimonio UNESCO da ottobre 2023, si fondono eleganza, praticità e comfort.

«Questa collaborazione con il Ravenna FC – dichiara Corrado Della Vista, Amministratore Delegato del Grand Hotel Terme di Riolo – è il risultato di un percorso di relazioni costruite nel tempo con il mondo dello sport e con diverse squadre di calcio di varie categorie. Vogliamo rafforzare sempre più questo legame, perché riteniamo che, oltre alla struttura, anche il contesto di Riolo Terme, per le sue caratteristiche ambientali, la buona aria e il verde che la circonda, si presti perfettamente a questo tipo di attività.

Siamo felici di ospitare e di aver acceso questa sinergia con il Ravenna FC, che diventerà un partner importante per il nostro sviluppo e per la promozione del territorio».

Grande soddisfazione anche da parte del club, come sottolinea il Direttore Generale del Ravenna FC: «Questa partnership rappresenta un tassello importante nel nostro percorso di sviluppo, perché ci consente di offrire ai nostri giovani un ambiente di lavoro ideale, dove preparazione fisica e benessere convivono – afferma Paolo Scocco –. Abbiamo trovato nei referenti delle Terme e del Grand Hotel una combinazione vincente di visione, qualità e disponibilità, perfettamente in linea con la nostra filosofia. È una collaborazione che valorizza il territorio e che siamo certi porterà benefici concreti al nostro settore giovanile e all’intero progetto sportivo.»

«Sono personalmente legato alla città di Ravenna – conclude Emanuele Salvatori, Direttore Marketing delle Terme –. Da subito si è percepita una sintonia autentica di visione e progettualità. La firma sull’accordo è stata una formalità: questa partnership nasce da una comunanza di valori e guarda a un futuro ricco di opportunità condivise».

Il Ravenna FC ringrazia Terme di Riolo e Grand Hotel delle Terme per la fiducia e l’entusiasmo, con l’auspicio che questo percorso comune possa diventare un modello virtuoso per la crescita dei giovani e la valorizzazione delle eccellenze del territorio.