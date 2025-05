“La Nuova Democrazia Cristiana presenta con orgoglio la propria proposta per il futuro della città: Giovanni Morgese è il candidato Sindaco per le prossime elezioni amministrative, affiancato da una squadra di candidati di valore, tra cui spicca il dott. Claudio Guadagni, stimato cardiologo e figura di riferimento nel panorama sanitario ravennate, in corsa per un seggio in Consiglio Comunale.

Giovanni Morgese, da sempre attivo nella vita civica e nei valori della Democrazia Cristiana, porta una visione concreta, ispirata ai principi di responsabilità, solidarietà e sussidiarietà. La sua candidatura nasce dalla volontà di ridare centralità ai bisogni reali dei cittadini, a partire dalla sanità, dal sociale, dall’efficienza dei servizi pubblici e dal rilancio del ruolo di Ravenna all’interno della Romagna.

Accanto a lui, la candidatura del dott. Claudio Guadagni rappresenta un segnale forte e coerente: la salute dei cittadini sarà una priorità. Cardiologo di grande esperienza e apprezzato da generazioni di ravennati, il dott. Guadagni ha deciso di mettere a disposizione della collettività la sua profonda conoscenza del sistema sanitario e la sua passione per il bene comune.

“La sanità è un diritto, non un favore”, dichiara il dott. Guadagni, “e Ravenna deve tornare a essere un punto di riferimento nella qualità dei servizi ospedalieri, nella medicina del territorio e nella tutela dei più fragili. Servono visione, competenza e determinazione: è il motivo per cui ho scelto di candidarmi.”

Le nostre proposte per la Sanità di Ravenna

Ospedale di Ravenna

Vogliamo rilanciare l’Ospedale, recuperando prestigio, eccellenza e investimenti. Serve una nuova stagione di finanziamenti per:

migliorare le dotazioni tecnologiche,

aumentare il personale,

valorizzare economicamente e professionalmente gli operatori sanitari,

rendere l’ospedale attrattivo per nuovi professionisti.

Particolare attenzione sarà dedicata a:

Pronto Soccorso

Reparti di degenza medica

Aree specialistiche in difficoltà

Rete informatica e sviluppo della telemedicina

Medicina di base e territorio

Favoriamo l’aggregazione dei Medici di Famiglia, dotandoli di strumenti diagnostici di primo livello collegati con gli specialisti in telemedicina.

Questo abbatterà le liste d’attesa e ridurrà gli accessi impropri al Pronto Soccorso.

Inoltre, vogliamo costruire una rete informatica integratatra ospedale e territorio. Farmacie dei Servizi

Proponiamo di sviluppare al massimo, secondo la normativa vigente, la Farmacia dei Servizi, per offrire ai cittadini esami di primo livello con refertazione specialistica in telemedicina. Università e formazione sanitaria

L’Università è una leva fondamentale per lo sviluppo del nostro sistema sanitario. Ravenna deve ottenere il massimo ritorno in termini di risorse, formazione e ricerca, come hanno già fatto le altre province romagnole. Servizi sociali, disabilità e fragilità

Chiediamo maggiori risorse per il settore sociale e vogliamo costruire sinergie forti con il mondo del volontariato, essenziale nella presa in carico delle persone più fragili. Sanità privata accreditata

Intendiamo potenziare gli accordi con le strutture sanitarie private accreditate, al fine di offrire prestazioni aggiuntive anche di media complessità. Un’opportunità oggi ancora troppo sottoutilizzata. Sicurezza per gli operatori sanitari

È inaccettabile che chi cura venga aggredito. Vogliamo aumentare la presenza delle Forze dell’Ordine, soprattutto nei Pronto Soccorso, per garantire serenità a chi lavora e tutela per i pazienti. Educazione sanitaria e comunicazione

Proponiamo incontri pubblici per promuovere stili di vita sani, attività di prevenzione e trasparenza sulle scelte sanitarie. La salute si costruisce anche con informazione e partecipazione attiva. Giovanni Morgesesottolinea:

“Abbiamo bisogno di una nuova stagione amministrativa in cui l’etica della responsabilità torni protagonista. Claudio Guadagni incarna perfettamente questa visione: una persona stimata, competente e profondamente legata alla nostra comunità.”

La Nuova Democrazia Cristiana invita i cittadini a sostenere una proposta fondata su valori, serietà e concretezza, per una Ravenna più giusta, moderna e solidale.”