Questa nostra iniziativa prende corpo in un momento particolarmente favorevole per l’intero Parco del Delta del Po. È Infatti notizia recente lo stanziamento di fondi importanti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per tutta l’area del Parco, a conferma dell’importanza e del valore naturalistico della zona. Come associazione che promuove la bicicletta e la cultura ambientalista abbiamo voluto valorizzare un percorso che sarà anche parte integrante della nuova ciclovia nazionale Adriatica. E per dirla con Lucio Dalla, come “nel centro di Bologna”, adesso anche lungo la ciclopista Ravenna-Cervia “non si perde neanche un bambino”.