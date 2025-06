C’è una novità nella proposta di benessere fisico di Gym Academy, società affiliata al comitato CSI di Ravenna. Venerdì 20 giugno comincia, infatti, il corso di ginnastica in acqua e piloga, disciplina che mescola e alterna esercizi di pilates e di yoga. Le lezioni, adatte a tutte le età e livelli di preparazione fisica, si terranno al bagno Finisterre di Marina di Ravenna, dalle 9.30 alle 11.30, con un’ora a secco e una in acqua. Un’occasione importante per rilassarsi, sciogliere le tensioni, migliorare la flessibilità e la mobilità articolare.

Intanto, nella giornata di lunedì 9 giugno, è iniziata al parco Baronio (ingresso da via Meucci) l’attività Open Air di Gym Academy, con una programmazione quotidiana e lezioni della durata di 55′, gestite da istruttori qualificati. Il giorno più intenso sarà il lunedì con postural pilates (dalle 7,30 alle 8,30), ginnastica dolce, dalle 8,30 alle 9,30, anche il mercoledì, yoga, dalle 9 alle 10 (lezioni anche il giovedì dalle 19 alle 20), pilates, dalle 19 alle 20 (anche il mercoledì alla stessa ora) e posturale, dalle 19,15 alle 20,15, con ripresa il martedì dalle 8 alle 9. Infine il giovedì mattina, dalle 7,30 alle 8,30, è dedicato alla ginnastica posturale adattata. I corsi sono aperti a tutti.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni al nuovo corso di ginnastica in acqua e piloga e agli Open Air: tel. 0544 35370 – 351 5816100 – www.gymacademy.ra.it – info@gymacademy.ra.it