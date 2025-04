Questa mattina, sabato 12 aprile, sono stati ufficialmente presentati i contenuti dell’edizione 2025 della Notte Rosa: il visual, il teaser e il nuovo sito web completamente rinnovato, tutti ispirati a una nuova visione dell’evento che da vent’anni è il simbolo dell’estate romagnola.

Una vera e propria svolta quella in programma per la 20esima edizione, che si terrà il 20-21-22 giugno, nel weekend del solstizio d’estate, trasformando la Notte Rosa nel grande festival che dà il via all’estate italiana.

Una decisione non casuale, che punta a rendere ancora più strategico l’appuntamento, rilanciandone l’identità su scala nazionale e internazionale.

La manifestazione, che coinvolgerà tutta la Romagna, cambia pelle, ma non lo spirito: continua a essere un grande evento collettivo e diffuso, aperto a ogni pubblico e capace di valorizzare le eccellenze del territorio, le sue “hits”, dalla musica alla cultura, dallo sport al wellness, dall’enogastronomia all’intrattenimento.

Come ha detto l’assessora regionale al turismo, commercio e sport la Notte Rosa resta l’evento di sistema più grande e ambizioso. Questo in virtù della sua complessa organizzazione, che vede collaborare come raramente capita centinaia di comuni e altrettanti soggetti privati, e della sua capacità di non rimanere mai fermo, di aprirsi al cambiamento, mettendosi in sintonia con un presente proiettato già al domani. Anche quest’anno la Notte Rosa si presenta con un’offerta diversificata e ampissima, una vera iniezione di energia per iniziare l’estate con il sorriso e con una carica di positività che l’accompagnerà anche nei mesi a seguire.

Anche il Presidente di Visit Romagna ha ribadito che la Notte Rosa rappresenta da sempre l’evento strategico di sistema per la Romagna, un appuntamento capace di attrarre flussi turistici significativi, sia a livello nazionale che internazionale. È la vetrina ideale per raccontare ciò che rende questa terra una destinazione unica: l’ospitalità calorosa, l’energia contagiosa, l’autenticità delle tradizioni e lo spirito innovativo. L’edizione 2025 segna il ventennale. Un’evoluzione importante che vuole proiettare la Romagna verso una visione ancora più contemporanea. Sul fronte della comunicazione, si punterà con decisione su una strategia digitale integrata: sarà rafforzata la presenza sui principali social network, con contenuti freschi e storytelling coinvolgenti e campagne mirate. Saranno coinvolti influencer content creator e community digitali in grado di amplificare il messaggio e presentare la Romagna con le sue HITS, rendendo la Notte Rosa un’esperienza condivisa e virale.

Al centro della nuova campagna il claim “HIT’S SUMMER”, che racchiude tutta l’energia del nuovo corso. Il battito dell’estate, il suono della musica, il ritmo della festa. HIT’S ha dunque un doppio significato: Hit’s Summer è l’estate, ma anche le HIT dell’estate”. Con HIT’S si intendono sia la musica e le canzoni, che tutte le eccellenze dell’estate in Romagna, dal food, allo sport, al mare. “Hit’s Summer” diventa un contenitore che celebra tutto ciò che rende la Romagna unica.

HIT’S SUMMER è il Festival che lancia l’estate in Romagna e lo fa con il suo evento di punta. Un lungo weekend di festa che abbraccia le giornate più luminose dell’anno, con eventi distribuiti in ogni fascia oraria. Dall’alba al tramonto, dalla notte fino alle prime luci del nuovo giorno, ogni angolo si trasforma in un immenso palco a cielo aperto: spiagge, borghi, luoghi iconici e piazze si animano con concerti, spettacoli, performance per tutti. Un’esperienza totale che attraversa le Hits della Romagna.

Come in 120 nazioni del mondo la musica sarà al centro di questo weekend e verrà festeggiata con particolare entusiasmo verso la tradizione e il folk fino ai generi più moderni e alle voci più conosciute del panorama italiano.

La nuova grafica ufficiale dell’evento è rappresentata da un fenicottero rosa, che da abitante temporaneo della nostra destinazione oggi è diventato stanziale nelle aree del Delta del Po, simbolo di vitalità e leggerezza, di colore e vivacità, di eleganza e di socialità. Una creatura che incarna alla perfezione lo spirito estivo e libero della Romagna. Un’icona pop che si prepara a invadere social, spiagge, città e colline romagnole con il suo fascino inconfondibile.

Grande curiosità anche per il teaser ufficiale, presentato oggi in anteprima: un video suggestivo e coinvolgente che racconta il nuovo spirito della Notte Rosa attraverso il tema del ritmo e del movimento. Per vent’anni la Notte Rosa è stata il cuore dell’estate, oggi ne segna l’inizio. Il solstizio diventa un rituale collettivo, un punto di svolta, una nuova alba che illumina l’intera stagione.

“Il visual e il teaser di quest’anno sono un inno al movimento, alla trasformazione, all’energia che solo l’estate sa dare – ha detto Claudio Cecchetto, ambassador di Visit Romagna – Il fenicottero rosa rappresenta alla perfezione questo spirito: scanzonato, ironico, colorato, proprio come la Romagna. Il weekend rosa in Romagna è per tutti: ogni località costruisce un programma originale, con eventi per bambini, ragazzi, famiglie, amanti della musica, del wellness, del ballo, del buon cibo. Dall’alba alla notte, dal mare alle colline, tra riti propiziatori e atmosfere uniche, si celebra l’inizio dell’estate. Non c’è niente che non si possa fare in Romagna e la Notte Rosa è la festa più bella della terra della dolce vita”.

Il programma sarà come sempre ampio, inclusivo e distribuito tra tutta la costa, le città e i borghi, con eventi per ogni fascia oraria e target: i grandi concerti nelle piazze, gli appuntamenti all’alba, gli spettacoli serali, le proposte per famiglie e giovani, i momenti di benessere e ballo, le iniziative culturali e musicali, senza dimenticare il gusto, con un’attenzione speciale all’enogastronomia e alle eccellenze locali.

Il nuovo sito web (https://www.lanotterosa.it), presentato oggi, offre un’esperienza intuitiva e ricca di contenuti: aggiornamenti sul programma, strumenti per pianificare il proprio soggiorno, mappe interattive, suggerimenti tematici e integrazioni multimediali dell’evento.

Prende il via anche la campagna di promozione del territorio, che sfrutta i flussi turistici legati alle festività pasquali e ai ponti primaverili, con una presenza capillare con i grandi formati sulle principali arterie di traffico: autostrade e autogrill. I canali social e digital sono già attivi sulle più importanti piattaforme di viaggio, con un focus speciale sulle attività legate al solstizio d’estate.

Le radio partner di questa edizione saranno Radio Bruno, che accompagnerà l’evento con una narrazione itinerante lungo tutta la destinazione, e RDS 100% Grandi Successi, che seguirà La Notte Rosa fin dai giorni precedenti, culminando il 20 e 21 giugno a Rimini con la prima tappa dell’RDS Summer Festival. Due serate imperdibili in Piazzale Fellini, animate da musica, intrattenimento e l’energia dei dj e degli speaker dell’emittente, con esibizioni live di grandi artisti pronti a far cantare e ballare l’intera piazza.

Per info: www.lanotterosa.it