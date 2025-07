Il Labirinto Effimero di Alfonsine si prepara a vivere la sua notte più oscura e terrificante, trasformandosi in un incubo ad occhi aperti capace di far tremare anche i più temerari. Sabato 19 luglio, tra le fitte pareti di mais, la realtà si confonderà con l’incubo: sta per arrivare Zombie Night, l’evento horror immersivo firmato Jumpscare, che promette puro intrattenimento da brivido.

Dalle 21 a mezzanotte, i partecipanti varcheranno la soglia di un labirinto infestato, dove ogni angolo nasconde una minaccia, ogni passo potrebbe essere l’ultimo. Creature inquietanti prenderanno vita grazie alla straordinaria bravura di attori e performer dal vivo, capaci di trasformare ogni istante in un’esperienza spaventosa.

Le urla nel buio risuoneranno tra i sentieri del labirinto, mentre effetti speciali e ambientazioni scenografiche trascineranno i visitatori in una dimensione parallela fatta di stupore. Non si tratta solo di osservare: sarà un viaggio sensoriale in cui il pubblico sarà parte attiva, coinvolto in un percorso horror interattivo, dove il coraggio sarà messo alla prova a ogni svolta.

Zombie Night è molto più di un evento: è un’esperienza immersiva che unisce teatro, scenografia e storytelling horror in una miscela perfetta per chi ama l’adrenalina, i colpi di scena e la suspense.

INFO & BIGLIETTI, cell. 335 8335233

Il Labirinto di Alfonsine si trova presso l’Azienda Agricola Galassi Carlo – Via Roma 111, Alfonsine (RA) www.galassicarlo.com