Entra nel vivo la non-scuola, quell’asinina esperienza di laboratorio teatrale con cui le Albe coinvolgono centinaia di adolescenti da oltre trent’anni. Anche quest’anno sono state toccate numerose scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, la Circoscrizione di Castiglione di Ravenna e l’Università di Bologna – sede di Ravenna – in collaborazione con Fondazione Flaminia.

Il festival sarà inaugurato venerdì 21 marzo, alle 18:30, al Teatro Rasi, da una riflessione teorica a partire dall’esperienza di osservazione della pratica della non-scuola di Francesca Saturnino, che presenterà il suo libro dal titolo La non-scuola di Marco Martinelli-tracce e voci intorno ad Aristofane a Pompei (Luca Sossella editore). Con lei saranno in dialogo Franco Masotti (direttore artistico Ravenna Festival) e Laura Redaelli (coordinatrice e guida non-scuola delle Albe).

Saturnino (giornalista, critica teatrale, insegnante, scrittrice) ha raccontato dall’interno il processo della pratica della non-scuola di Marco Martinelli che, dopo quasi vent’anni dall’esperienza di Arrevuoto, è tornato a Napoli per dirigere un gruppo di adolescenti per la “messa in vita” dei testi Aristofanei nel progetto “Sogno di volare” al Parco Archeologico di Pompei.

“Cosa pensano gli adolescenti di questo mondo rotto? La scuola ha bisogno del teatro?”. Queste e altre le questioni al centro del libro. Dialogando con i ragazzi coinvolti, studiosi, artisti che si occupano di teatro, pedagogia, scuola (Marco Martinelli, Ermanna Montanari, Rachele Furfaro, Franco Lorenzoni, Enzo Moscato, Linda Dalisi, Davide Iodice, Gennaro Carillo) Saturnino ha raccolto un coro di voci che parla di noi: della fragilità, della poesia dell’adolescenza, dell’importanza della scuola nel processo culturale, della funzione rivoluzionaria e politica del rito del teatro.

Venendo agli spettacoli, i primi ad andare in scena, venerdì 21 marzo alle ore 21:00 al Teatro Rasi, saranno studenti e studentesse del liceo scientifico “A. Oriani” con Gli dèi non giocano a dadi, liberamente ispirato a Sette contro Tebe di Eschilo con Hajar Abdelmoumene, Elvis Battistini, Bianca Casadio, Rosa Laura Taila Colarossi, Valerio Crosa, Simone Fiocco, Gregorio Gardini, Andrea He, Federico Libranti, Martina Maruccia, Giorgia Morandi, Anna Montanari, Coco Sebastiani, Nadia Smida, Gioele Stella, Giulia Vaira, Giacomo Tramontani, Zhenghao Ye. Guide Dario Racagni, Alessandro Renda. Insegnanti assistenti Emanuela Laghi, Eliana Tazzari.