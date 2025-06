Ha una protesi in una gamba amputata il primo uomo che scende dalla nave dell’ong tedesca Solidaire nel 21esimo sbarco a Ravenna. In totale sono 76 i migranti recuperati nella zona sar libica, di cui 14 minori non accompagnati. Provengono da Bangladesh, Egitto, Eritrea, Sud Sudan, Etiopia, Yemen, Siria e Libia. Dopo i controlli medico-sanitari al Centro Medicina e Prevenzione, saranno ripartiti tra Piemonte, Toscana ed Emilia-Romagna