La nave rigassificatrice BW Singapore ha ormeggiato al largo di Ravenna

Questa mattina, la nave rigassificatrice BW Singapore ha ormeggiato a 8 chilometri al largo di Ravenna, nella piattaforma ex-Petra, utilizzata un tempo per ricevere le navi petroliere e di recente riadattata proprio per accogliere la FSRU. Secondo il cronoprogramma dei lavori, il rigassificatore entrerà in funzione il 12 aprile.

La Floating Storage and Regasification Unit era arrivata Palermo nel dicembre scorso, per poi dirigersi a Cartagena (Spagna) dove ha completato le operazioni di messa in gas e raffreddamento.

“L’arrivo della nave a largo di Ravenna, nel pieno rispetto delle tempistiche, mette a disposizione del Paese un asset strategico, che insieme alla Italis Lng ormeggiata a Piombino costituisce uno step fondamentale per la diversificazione delle forniture e la sicurezza energetica del Paese”, ha commentato Stefano Venier, amministratore delegato di Snam.

Costruita nel 2015, la BW Singapore è in grado di stoccare 170mila metri cubi di gas liquefatto e rigassificarlo per una capacità complessiva di 5 miliardi di metri cubi l’anno. La nave è stata acquistata da Snam nel corso del 2022, come una delle misure messe in atto a seguito del conflitto in Ucraina. Una volta in esercizio, la BW Singapore consentirà di portare la capacità complessiva di rigassificazione italiana a 28 miliardi di metri cubi, equivalente ai volumi importati via gasdotto dalla Russia nel 2021, prima del conflitto russo-ucraino.