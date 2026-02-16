È arrivata al porto di Ravenna la nave ONG tedesca “Solidaire”, con a bordo 120 migranti soccorsi nel Mediterraneo. Si tratta del 25esimo approdo di una nave umanitaria nello scalo ravennate dal 2022, un dato che conferma il ruolo ormai stabile della città nelle operazioni di accoglienza coordinate dal Governo.

Nei giorni precedenti all’attracco, una 25enne con il figlio di 18 mesi e il fratello – tratti in salvo durante le operazioni di soccorso – erano stati fatti sbarcare a Brindisi, senza attendere l’arrivo dell’imbarcazione in Romagna.

Per la “Solidaire” è la terza volta a Ravenna, dopo gli sbarchi del 6 maggio e del 14 giugno.

Nei giorni scorsi il sindaco Alessandro Barattoni era intervenuto sull’assegnazione del porto ravennate come scalo di sbarco, parlando di “solita propaganda sui migranti” e commentando la decisione del Governo di riassegnare Ravenna dopo oltre cinque mesi.

In porto si è attivata la consueta macchina organizzativa che coinvolge Prefettura, forze dell’ordine, operatori sanitari e volontari, impegnati nelle procedure di identificazione e prima assistenza.