La musica non si ferma: il MEI risponde all’appello del Mibact con una ricca offerta di videoclip e concerti in streaming

In questi giorni di forzato isolamento, il mondo culturale sta sperimentando diverse soluzioni per continuare ad offrire agli italiani spettacoli che altrimenti sarebbero andati cancellati e persi. Fra coloro che hanno risposto all’appello del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo, #lamusicanonsiferma, c’è anche il MEI, il Meeting delle Etichette Indipendenti che, attraverso i propri canali social e internet, e sfruttando le frequenze di Lepida Tv sul digitale terrestre, canale 118, riesce a mettere a disposizione un grande catalogo di musica che difficilmente riuscirebbe a raggiungere il grande pubblico.