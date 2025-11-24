Nell’ambito delle celebrazioni della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne si inserisce il concerto che si terrà domenica 30 novembre alle ore 11:00 presso il Ridotto del Teatro Masini, frutto della collaborazione tra il direttore artistico della manifestazione musicale, Marco Albonetti, e il Lions Club Faenza Lioness.

Il programma del matinée, proposto nell’ambito del SaxArts Festival, vede impegnato un gruppo di giovani musicisti pluripremiati che offriranno al pubblico un repertorio ampio e raffinato, capace di intrecciare sonorità e stili diversi. Dalla vivacità della musica folk all’intensità del tango, fino alla profondità della tradizione classica: ogni esecuzione sarà un viaggio attraverso culture e atmosfere che si incontrano in un’unica esperienza musicale.

Lo manifestazione musicale del 30 novembre si inserisce nella programmazione invernale 2025 del SaxArts Festival, che include altri due concerti affidati alla direzione artistica del Maestro Albonetti: il 29 novembre alle ore 21:00 al Teatro Comunale di Russi e il 20 dicembre al Teatro Masini di Faenza, quest’ultima vedrà coinvolto lo stesso Albonetti insieme al maestro Danny Seidenberg e agli archi dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.

Lo spettacolo del 30 novembre a favore dell’associazione SOS Donna prevede un piccolo contributo di € 15,00; a partire dal 20 novembre è possibile effettuare la prevendita presso la Farmacia Sansoni – Piazza del Popolo, 8 – Faenza, informazioni per la prevendita: 0546 21011.

L’intera rassegna musicale si avvale del patrocinio della Regione Emilia Romagna, del sostegno di Romagna Acque-Società delle Fonti, Baldini Group, La BCC Ravennate Forlivese e Imolese, Yamaha, Gruppo Erbacci, nonché del sostegno dei partner istituzionali dei Comuni di Faenza e Russi, dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina, e di Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro”, Lions Club Faenza Lioness e l’associazione SOS Donna.