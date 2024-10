“La Musica incontra la solidarietà”, è il concerto in beneficenza per sostenere le attività di prevenzione oncologica dello IOR, che si terrà sabato sera alle 21 al Teatro Alighieri di Ravenna. Promosso dall’Associazione Culturale Musica e Benessere in collaborazione col Comune di Ravenna e il patrocinio della Fondazione Ravenna Risorgimento, l’evento vedrà sul palco dell’Alighieri l’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro in coproduzione con l’Orchestra del Mediterraneo, sempre diretta dal M° Alfredo Stillo, per eseguire la monumentale Sinfonia Dal Nuovo Mondo di Antonin Dvorak.

Ospiti saranno il Coro Ludus Vocalis di Ravenna diretto dal M° Stefano Sintoni, con “Omaggio a Puccini”, e il pianista e cantante lirico Raffaello Bellavista che condurrà gli spettatori in un viaggio dalla Romagna all’Argentina. È ancora possibile acquistare i biglietti per partecipare ad una serata di grande musica con nobili finalità, sia direttamente al botteghino del Teatro Alighieri che online sul sito sempre del Teatro.