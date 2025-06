Fabio Frizzi, tra i grandi compositori italiani per le musiche da cinema, ha recentemente pubblicato come autore il libro “Backstage di un compositore”, edito da Graphofeel.it e con la prefazione del giornalista e critico Vincenzo Mollica. Il volume è un racconto personale e affascinante che svela il dietro le quinte di una carriera straordinaria, fatta di suoni, emozioni e incontri indimenticabili. Autore di colonne sonore leggendarie per i film di Lucio Fulci, da Zombi 2 a Sette Note in Nero (inserita anche nella colonna sonora della trilogia Kill Bill di Quentin Tarantino), Frizzi ha firmato anche musiche entrate nell’immaginario collettivo italiano, come quelle di Paolo Villaggio nei film del ragioniere Fantozzi, diventate vere e proprie icone della commedia nazionale. Pochi sanno però che Fabio Frizzi, fratello dell’indimenticato Fabrizio, notissimo conduttore televisivo, ha radici romagnole; suo padre Fulvio era nato a Faenza come nonna Adele e tutta la loro famiglia, e da bambino lui stesso trascorreva le estati a Faenza, luogo al quale è rimasto profondamente legato.

Martedì 24 giugno alle ore 19, nella Sala Bigari della Residenza Municipale del Comune di Faenza, Fabio Frizzi, nel corso di una serata organizzata dal Lions Club Faenza Lioness, presenterà il suo libro “Backstage di un compositore”. Nel corso dell’incontro, il compositore sarà accompagnato da Sebastiano Pezzani, giornalista musicale e musicista, che dialogherà con lui e interpreterà dal vivo alcuni dei suoi brani più celebri.

L’incontro sarà preceduto da un aperitivo, occasione conviviale per incontrarsi e condividere la passione per la musica e la cultura. Nel corso della serata sarà, inoltre, attivata una raccolta fondi, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione La Loggetta, il progetto di avvicinamento al lavoro per persone con disabilità.