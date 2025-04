Domenica 27 aprile 2025, Solarolo chiude il ciclo di eventi dedicati all’80° Anniversario della Liberazione con un pomeriggio di riflessione e approfondimento storico presso l’Oratorio dell’Annunziata.

Dopo giorni di esposizione e partecipazione, l’iniziativa artistica “Le forme dell’Antifascismo” giunge alla sua conclusione con un evento di ringraziamento aperto alla cittadinanza. La mostra, promossa dalla sezione ANPI “Teodosio Toni” di Solarolo e dall’Amministrazione Comunale, ha offerto ad artisti e cittadini la possibilità di esprimere, attraverso l’arte, il loro impegno nella difesa dei valori democratici e della memoria storica.

Questa iniziativa ha rappresentato un ponte tra passato e presente, rendendo la memoria della Resistenza un’esperienza viva e partecipata. La grande varietà di opere esposte – realizzate con tecniche diverse tra pittura, fotografia, scultura e ceramica – ha dato voce alle molteplici interpretazioni dell’Antifascismo e dei suoi valori, stimolando un dialogo intergenerazionale sulla libertà, la giustizia e la responsabilità civile.

Alle ore 16.30 l’Amministrazione comunale e l’ANPI ringraziano gli artisti che hanno partecipato al progetto, per poi proseguire con la conferenza-spettacolo “Memorie Resistenti: dalla marcia su Roma al 25 aprile e al 2 giugno”, tenuta dal prof. Luca Rosetti, curatore del ciclo di lezioni “Calendario Civile degli Italiani. Lo spettacolo della storia”.

L’intervento di Rosetti accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso alcune delle date più significative della storia italiana, dall’instaurarsi del regime fascista fino al suo abbattimento, alla conclusione della Lotta di Liberazione, fino al referendum istituzionale e all’elezione dell’Assemblea Costituente nel 1946. Un’occasione di approfondimento storico fondamentale, che si collega direttamente al percorso artistico della mostra: mentre l’arte ha offerto un’interpretazione visiva ed emozionale dell’Antifascismo, la conferenza fornirà un contesto storico e critico per comprendere la lotta per la libertà e la democrazia in Italia.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’importante occasione di riflessione sulla storia e sui valori che hanno plasmato l’Italia contemporanea.

Iniziative ad ingresso libero e gratuito.