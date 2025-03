Vittorio d’Augusta espone al Museo Tramonti di Faenza. L’artista contemporaneo, originario di Fiume ma riminese d’adozione, inaugurerà venerdì 7 marzo alle ore 17 la sua installazione In difesa del mare, un progetto creato appositamente per gli spazi espositivi del museo faentino di via Fratelli Rosselli 8.

“L’artista -spiegano dal Museo Tramonti- ha lavorato per allestire un’originale installazione dove la percezione delle opere verrà “disturbata”, quasi in contrappunto, alle sue realizzazioni. In esposizione ci saranno quadri verticali, stretti e alti, protettivi e guardiani. Non saranno appesi, staranno in piedi, in fila e raccontano sé stessi. Non hanno titoli, “a scanso di equivoci”. Non rimandano ad altro, non sopportano metafore né simboli, sono vanitosi, stanno lì, in piedi, per farsi guardare, disinvolti. A inquinare la bella mostra senza togliere tuttavia importanza alla dimensione estetica, connaturata al luogo che la ospita ci sarà un’ospite indesiderato che solo alla fine toglierà il disturbo, per spostarsi e continuare a disturbare altrove”.

“Un bravo critico -aggiunge Vittorio Augusta- direbbe che l’installazione rimanda ad un clima postmoderno con allusioni pop, non prive di riferimenti dadaisti, reinventati in chiave di nouveau réalisme, piuttosto che di una rivisitata metafisica dechirichiana, mentre un onesto visitatore direbbe che è bella la mostra, peccato sia inquinata!”

La mostra sarà visitabile da sabato 8 marzo al 7 aprile, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.30 alle 18.30, mattina e festivi su prenotazione, sabato 5 e domenica 6 aprile, in occasione del primo week end di apertura straordinaria, dalle ore 10 alle 18.