La ministra Locatelli a Faenza per visitare Anffas e il negozio Le Botteghe

La ministra Alessandra Locatelli torna a Faenza, in visita questa volta ad Anffas e a Le Botteghe, il negozio equosolidale di via Pistocchi, nato dalla volontà di Genitori Ragazzi con Disabilità e Ceff “Francesco Bandini”.

Con i volontari Anffas, la ministra Locatelli ha visitato la sede temporanea dell’associazione, il centro di via Galli è stato distrutto dall’alluvione, ed ha assistito ad uno dei laboratori che animano la giornata delle persone seguite dalla realtà.

A Le Botteghe, invece, c’è stata la possibilità di conoscere da vicino il progetto che permette esperienze lavorative e di rapporto con il pubblico a chi ha disabilità.

Insieme alla ministra, presenti l’onorevole Jacopo Morrone e il candidato sindaco di Lega e Forza Italia Claudio Miccoli. Presente anche il sindaco Massimo Isola