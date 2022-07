La Ministra alle Politiche Giovanili Fabiana Dadone ha confermato la sua presenza al prossimo MEI25 di Faenza dopo avere partecipato a Procida Capitale Cultura 2022 alla bellissima Festa della Musica dei Giovani organizzata proprio dal Meeting delle Etichette Indipendenti.

Entusiasta della Festa della Musica e dopo avere incontrato diversi giovani musicisti emergenti come Etta e Federico Lobrano anche da appassionata musicista e batterista ha dichiarato al patron del MEI Giordano Sangiorgi che non mancherà di essere presente al MEI25 a Faenza la storica e famosa piattaforma di lancio dei giovani musicisti emergenti e indipendenti che poi diventano noti qualche anno dopo e sarà molto lieta di farlo anche suonando alcuni colpi di batteria insieme a qualche band giovanile.

Giordano Sangiorgi ha accolto con grande favore tale disponibilità raccolta dopo avere salutato dal palco di Procida tutto il pubblico convenuto all’anteprima della Festa della Musica a Procida insieme al Sindaco

Ambrosino e al Direttore Comitato Procida 2022 Riitano.

Il Mei 25 a Faenza si aprirà quindi con la presenza del Ministro delle Politiche Giovanili Fabiana Dadone tra il 30 settembre e il 2 ottobre. Una grande notizia per la musica indipendente ed emergente e per Faenza.