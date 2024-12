In un incontro avvincente e ricco di emozioni, la Mernap Faenza si è imposta sulla Jesina con un netto 6-2, conquistando tre punti fondamentali in chiave salvezza e soprattutto nella lotta per la qualificazione alla Coppa Italia. La squadra allenata da mister Vespignani ha dimostrato carattere e determinazione, ribaltando lo svantaggio iniziale e dominando nella ripresa grazie a una prestazione corale di alto livello.

La partita

La Jesina è partita fortissimo, portandosi in vantaggio già al 1’ minuto del primo tempo con Perotto, abile a sfruttare un errore difensivo e infilare Pagliai. La Mernap, però, non si è lasciata scoraggiare e ha risposto con forza: al 4’, Matteuzzi ha firmato il pareggio con un potente tiro che ha lasciato di stucco il portiere avversario. La rimonta è proseguita al 13’, quando Garbin ha trovato il gol del vantaggio grazie a un’azione corale ben orchestrata. Al 10’ è stato poi Grelle a fissare il risultato sul temporaneo 3-1 con cui le squadre sono andate al riposo.

Nel secondo tempo sviluppatosi sulla falsariga della prima frazione, la Jesina ha provato a reagire trovando il pareggio al 3’ con Tittarelli, ma da quel momento la Mernap ha preso in mano le redini della partita. Protagonista assoluto della ripresa è stato Grelle, che ha siglato una straordinaria doppietta in soli dieci minuti (15’ e 19’), chiudendo virtualmente il match. Matteuzzi ha poi arrotondato il risultato al 16’ con la sua seconda rete personale, mettendo definitivamente in cassaforte la vittoria quando la Jesina ha giocato invano la carta del portiere di movimento.

Con questa vittoria, la Mernap Faenza si consolida nelle prime posizioni della classifica e nonostante il turno di riposo da osservare nell’ultima giornata del girone d’andata, parteciperà alla fase finale di Coppa Italia.

Mernap Faenza: Pagliai, Garbin, Ferrara, Lebbaraa, Hassane, El Oirraq, Grelle, Magliocca, Kasimi, Di Maio, Matteuzzi, Delvecchio. All. Vespignani

Jesina: Casereccio, Lupi, Genangeli, Tittirelli, Di Iorio, Cassano, Perotto, Mammoli, Buzzo, Carnevali, Piersimoni, Mazzarini. All. Pieralisi

Marcatori: 1’pt Perotto (J), 4’pt e 16’st Matteuzzi (M), 10’pt, 15’st e 19’st Grelle (M), 13’ pt Garbin (M), 3’st Tittarelli (J).

Ammonito: Piersimoni (J), Mammoli (J), Kasimi (M), Di Iorio (J).