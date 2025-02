La Mernap Faenza torna alla vittoria superando in trasferta ad Ancona il Cus con il punteggio di 2-4. La vittoria dei manfredi, privi di Hassane squalificato, di Garbin ed El Oirraq infortunati e di Grelle acciaccato, è tutt’altro che scontata visto che la formazione di mister Matteo Vespignani era reduce dalla sconfitta casalinga (non accadeva dal novembre 2022, nda) contro l’Eta Beta.

Gli anconetani di mister Francesco Battistini viceversa si erano presentati alla gara contro la Mernap forti di tre successi consecutivi. A fare la differenza nel match disputato sabato pomeriggio alle Grotte di Posatora è stata però la maggior determinazione dimostrata dal gruppo squadra della Mernap, in campo con una formazione inedita.

Il rientro di Cedrini e il debutto di Bosio

Tra i convocati infatti c’erano per la prima volta dall’inizio della stagione il capitano Michael Cedrini oltre cinque mesi dopo il grave infortunio che lo aveva costretto ai box, l’eterno Luca Gatti che dopo aver guidato in panchina i rossoneri alla vittoria del campionato di serie C1 lo scorso anno ha deciso di tornare tra i ranghi dei giocatori, e Giacomo Bosio (in foto), talento classe 2004 con trascorsi calcistici nel Faenza Calcio e nella Spal, del quale la Mernap ha acquisito le prestazioni sportive durante la recente sessione di mercato invernale.

Inizio bruciante della Mernap, subito 3-0

Proprio il giovane Bosio, schierato titolare in avvio di gara, ha siglato l’1-0 con cui i manfredi hanno sbloccato la partita. Un inizio lampo seguito dai gol di Zin Dine al 6’ e tre minuti dopo di Lebbaraa. Ad accorciare le distanze per i padroni di casa è stato poi Quercetti. Le squadre sono quindi andate al riposo sul temporaneo 3-1. Nella ripresa è stato Latini ad accorciare ulteriormente il divario, riaccendendo così le speranze del Cus Ancona di tornare in gara. Speranze che sono rimaste vive quasi fino alla fine della gara. I padroni di casa infatti hanno giocato la carta del portiere di movimento ed sono andati vicino al gol del pareggio più volte. La corazzata faentina però ha retto l’impatto e a meno di un minuto dalla fine è stato nuovamente un’intuizione di Zin Dine, a porta sguarnita, a regalare alla Mernap il gol del definitivo 4-2 che ha concluso le ostilità regalando i tre punti ai rossoneri.

La Coppa Italia martedì sera a Faenza

La Mernap Faenza resta quindi al comando della classifica inseguita dal Corinaldo. Proprio le due formazioni si incontreranno martedì al Palacattani alle 20 nella gara di Coppa Italia ad eliminazione diretta. Sabato pomeriggio invece la Mernap incontrerà sempre tra le mura amiche il Montegranaro che all’andata si impose 10-8 sui faentini.

15° giornata – Campionato Nazionale Serie B

Cus Ancona – Mernap Faenza 2-4

Cus Ancona: Vittori, De Luca, Trujillo, Balzamo, De Capua, Latini, Astuti, Lorenzini, Umile, Quercetti, Kania, Cappanera. All. Battistini

Mernap Faenza: Pagliai, Gatti, Ferrara, Bosio, Lebbaraa, Magliocca, Kasimi, Di Maio, Zin Dine, Matteuzzi, Cedrini, Delvecchio. All. Vespignani

Marcatori: 3’pt Bosio (M), 6’pt e 19’st Zin Dine (M), 9’pt Lebbaraa (M), 11’pt Quercetti (A), 3’st Latini (A).

Ammoniti: Quercetti, De Luca e Vittori (A).Espulsi: nessuno

Classifica: Mernap Faenza 27 pt, Corinaldo 26, Città di Chieti 25, Eta Beta 24, Jesi 21, Cus Macerata e Teramo 19, Montegranaro 18, Recanati e Cus Ancona 16, Real Dem Montesilvano 4.