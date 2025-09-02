Sono riprese, lunedì, le attività della Mernap Faenza. Dopo la rinuncia al campionato di serie B, la società manfreda riparte dalla serie C2 e in vista del nuovo impegno nel campionato regionale ha affidato la panchina a due ex giocatori esperti: Luca Gatti, nelle vesti di primo allenatore, che aveva già guidato in panchina la prima squadra nella seconda parte della stagione 2023/2024, quando la Mernap vinse il campionato di serie C1, conquistando la promozione in serie B, e Andrea Caria, al quale è stato affidato l’incarico di vice allenatore. Un’apertura staff che avrà soprattutto il compito di indirizzare e formare i numerosi giovani che nella corrente stagione compongono il roster. Secondo il presidente Filippo Merenda: «Quest’anno vantiamo un allenatore e un vice allenatore che hanno poche squadre, anche in categorie nazionali, inoltre Gatti e Caria incarnano perfettamente i valori della Mernap».



Nella sessione di mercato i rossoneri hanno salutato Michael Cedrini, Luca Matteuzzi, Abdel Hassane, Akram El Oirraq, Luca Delvecchio, Valerio Di Maio, Achraf Lebbaraa e Abdessamad Zin Dine. Nonostante le numerose partenze tuttavia, il Ds Federico Mazzoni ha incassato i rinnovi del portiere Patrick Pagliai, del pivot Alessandro Grelle, del difensore Giacomo Ferrara, dei laterali Giacomo Bosio, Alex Pellini e Davide Magliocca e dell’universale Nicolò Garbin, confermando così l’ossatura della formazione che la scorsa stagione ha sfiorato la vittoria del campionato di serie B. «Siamo orgogliosi di poter contare su giocatori di esperienza e qualità che hanno rinunciato a offerte e categorie superiori per restare con noi», ha detto il presidente Merenda. Ai senatori spetterà il compito di guidare il nuovo gruppo di giovani selezionati e di prospettiva che sono approdati in prima squadra: Michele Nannini, Davide Frontali, Mario Nannini, Gianmarco Urrai, Filippo Valmori, Aleks Preleci, Nicola Albonetti, e Mattia Bazzano. Insieme a loro un altro volto nuovo per la Mernap, Carlo Zanoni, laterale di esperienza e versatilità classe 1991 ex Imolese e Villafontana.

Il campionato

Inserita nel girone B del campionato di serie C2 la Mernap Faenza incontrerà Città del Rubicone, Sporting Valsanterno, Lugo, Santa Sofia, Rimini, Pol. 1980, Bagnacavallo, Young Santarcangelo, Bologna e Osteria Grande. L’esordio in campionato è stato calendarizzato il 20 settembre alle 15 al Palacattani proprio contro l’Osteria Grande. «Prevedo una C2 molto competitiva, forse la più competitiva degli ultimi 10 anni – ha evidenziato Filippo Merenda -. Incontreremo infatti formazioni solide, determinate e soprattutto ben costruite per tentare il salto di categoria. Mi riferisco principalemente a Bologna, Lugo e Bagnacavallo. Anche le formazioni ‘zona mare’ hanno giocatori di esperienza e qualità con ambizioni molto valide, sarà quindi un campionato difficile. Noi ripartiamo dalla nostra casa, il nostro fortino che è il Palacattani e da una squadra futuribile».

Coppa Emilia-Romagna

Il primo impegno stagionale però sarà in coppa il prossimo 13 settembre. La Mernap Faenza è stata sorteggiata nel minigirone con Bologna e Santa Sofia e in trasferta contro la squadra forlivese è previsto il debutto ufficiale del nuovo corso della Mernap. «Siamo entusiasti di iniziare questa stagione con tanti volti nuovi e rinnovate ambizioni – ha concluso il presidente Merenda -. Sarà un a stagione sfidante e sono sicuro che ci divertiremo».