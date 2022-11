Archiviata la sconfitta contro l’imbattibile Bagnolo la Mernap Faenza si prepara ad un’altra gara importante per il morale e la classifica. Sabato pomeriggio alle 15 a San Michele dei Mucchietti, i faentini saranno ospiti del Futsal Sassuolo, formazione retrocessa lo scorso anno dalla serie B e che in questo campionato ha sinora rimediato 2 sconfitte e 4 vittorie, l’ultima delle quali nella giornata appena trascorsa contro il Baraccaluga. Sul piano dei numeri in attacco le due squadre si equivalgono visto che entrambe le formazioni hanno identicamente una media di realizzazione pari a 4 gol per gara. Differente di molto invece è la media dei gol subiti con la Mernap che in virtù dei 13 gol incassati si presenta come la seconda miglior difesa del campionato, e il Sassuolo che invece ha subìto esattamente il doppio delle marcature: 26. I numeri però possono solamente dare un indirizzo alla gara, visto che il Sassuolo potrà vantare il favore del pronostico per posizione di classifica occupata e perchè certamente vorrà far valere l’effetto campo. I manfredi invece sono seriamente intenzionati a riscattare la sconfitta contro il Bagnolo e per riuscirci dovranno seguire attentamente le direttive di mister Ghera il quale richiederà ai suoi concentrazione, motivazione e spirito di squadra. Nelle fila rossonere però mancherà qualche giocatore: Franceschini infatti ha rimediato un infortunio alla spalla nel pre gara contro il Bagnolo e difficilmente potrà essere della partita, così come non lo sarà sicuramente anche Andrea Argnani. Da valutare le condizioni di altri giocatori come Rezki. Dovrebbe quindi tornare tra i convocati Abda Zin Dine.

Serie C1 – Giornata 8:

Forlì – Baraccaluga

Rimini – Parma

Sassuolo – MERNAP FAENZA

Bagnolo – Montale

Santa Sofia – X Martiri Ferrara

Classifica: Bagnolo 18, Villafontana 16, Forlì 13, Sassuolo 12, X Martiri 10, MERNAP FAENZA e Baraccaluga 9, Parma 7, Rimini 6, Montale 3, Santa Sofia 0.