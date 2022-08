Fervono i preparativi in vista dell’inizio della nuova stagione della Mernap in serie C1. Domani (lunedì 22 agosto) la formazione rossonera si ritroverà agli ordini del tecnico Francesco Ghera per incominciare la preparazione precampionato.

Le novità non mancano. Oltre al vivace mercato già operato la società ravennate ha infatti annunciato, nuovamente tramite il proprio sito web, l’arrivo di altri tre nuovi giocatori accolti dal DS dei rossoneri Federico Mazzoni.

Si tratta di Riccardo Corsini e Guglielmo Franceschini, entrambi prelevati in prestito dalla Futsal Cesena di serie A2, e di Leonardo Gramegna, arrivato a titolo definitivo dal Russi di serie B.

Riccardo Corsini è un promettente portiere classe 2001 cresciuto nel Torresavio Calcio. Passato alle giovanili del Cesena con i bianconeri ha anche esordito in serie B nella stagione 2019/2020. Lo scorso anno invece ha difeso la porta del Forlimpopoli in serie C1.

Sempre in prestito dai bianconeri, la Mernap si è assicurata le prestazioni di Guglielmo Franceschini, difensore classe 2002, il quale dopo la trafila nelle giovanili con la maglia cesenate ha esordito in serie B lo scorso anno siglando anche un gol nella gara in cui i romagnoli conseguirono la promozione in serie A2 (Cesena-Lavagna del 20 aprile scorso).

L’innesto più giovane nel reparto offensivo è invece Leonardo Gramegna, e la Mernap Faenza lo ha prelevato a titolo definitivo dal Russi di serie B. Cresciuto nelle giovanili della Virtus Faenza, l’attaccante classe 2002 ha indossato precedentemente anche le maglie dell’Imolese Calcio (U17/U19 nazionale) e del Faventia (serie B) con cui ha esordito in prima squadra.

Un tris di belle speranze che completa, per il momento, la rosa faentina in attesa di vedere la squadra all’opera già il 10 settembre, giorno in cui la Mernap inaugurerà ufficialmente la propria stagione in Coppa Emilia-Romagna a Cesenatico contro il Gatteo.