Brusco stop per la Mernap Faenza che sabato pomeriggio contro l’Eta Beta Fano è stata sconfitta 5-2 tra le mura amiche del Palacattani. Una partita molto equilibrata per la formazione di mister Matteo Vespignani, chiamata ad allungare il distacco dalle inseguitrici in classifica. Soprattutto nel primo tempo infatti si è assistito ad un grande equilibrio tra le due formazioni. A sbloccare la gara, al 6’ è stato Matteuzzi per la Mernap Faenza. Nel prosieguo la fisicità della partita è stata messa in evidenza dai direttori di gara che hanno fischiato vari interventi. Al 15’ poi è stato Severi a pareggiare i conti per gli ospiti, ma due minuti dopo, poco prima che le squadre facessero ritorno negli spogliatoi, i padroni di casa sono ritornati in vantaggio grazie alla marcatura messa a segno da Grelle. Dopo l’intervallo però gli equilibri sono cambiati. Al 7’ è stato Lourencete a pareggiare i conti. Poi però i direttori di gara hanno comminato il secondo cartellino giallo ad Hassane, laterale della Mernap che ha guadagnato anzitempo la via degli spogliatoi. I faentini nei minuti seguenti hanno retto l’inferiorità numerica ma al 12’ è stato Cirillo a portare per la prima volta in vantaggio i fanesi. Oltre la metà del secondo tempo con le squadre in equilibrio la Mernap ha raggiunto i 5 falli e così Giuliani e ancora Cirillo, rispettivamente al 15’ e al 19’, hanno chiuso la gara infliggendo alla formazione faentina la quinta sconfitta stagionale.

I manfredi restano comunque al comando della graduatoria, e sabato prossimo sono attesi dalla trasferta sul campo del Cus Ancona.