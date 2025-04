L’esordio nei playoff a campi invertiti non ha premiato la Mernap Faenza che domenica sera al Palacattani è stata sconfitta 2-1 da Jesi nella gara d’andata del primo turno della competizione post stagionale. I manfredi inizialmente in campo con Pagliai, Cedrini, Matteuzzi, Lebbaraa e Zin Dine, in un inizio dai ritmi blandi hanno cercato di approcciare la partita con uno spirito propositivo. Più convincente è stato invece l’avvio dei marchigiani, in campo con Mazzarini, Belloni, Perotto, Tittarelli e Carnevali. A pochi secondi dal fischio d’inizio è stato Perotto a cercare la via del gol senza fortuna. Immediata è stata la replica dei faentini prima con Zin Dine, murato, e poi con Matteuzzi, impreciso sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 3’ minuto la gara si è sbloccata con Perotto, più lesto di tutti nel raggiungere il secondo palo sulla conclusione dalla sinistra di Tittarelli, senza lasciare scampo all’incolpevole estremo difensore faentino. A differenza della gara conclusiva del campionato nella quale Jesi aveva dilagato, i manfredi non si sono abbattuti e al 6’ hanno trovato la via del gol con Magliocca, autore di un pregevole pallonetto da distanza ravvicinata che non ha lasciato scampo a Mazzarini. Sulla parità le squadre hanno allentato i ritmi cercando di costruire sofisticati fraseggi senza però riuscire a scardinare le difese altrui. Così il primo tempo si è concluso sul punteggio di 1-1, con la Mernap che ha perso per infortunio Matteuzzi. Nella ripresa, come spesso accaduto in campionato, i manfredi hanno dato del filo da torcere ai propri avversari: prima Cedrini in contropiede ha raggiunto l’area di rigore avversaria concludendo sulla traversa, e poi Garbin ha avuto sui piedi l’occasione per portare in vantaggio la propria squadra ma la conclusione si è spenta di poco a lato. Al 10’ inoltre è stato Gatti a cercare la via del gol, ma il suo tiro si è stampato sul palo. Pochi minuti dopo è stato Pagliai a compiere un vero miracolo sull’insidiosissimo uno contro uno di Carnevali. Quando la partita sembrava quindi indirizzata verso un pareggio è stato Belloni, su azione ben costruita da Perotto, a sfruttare un’ingenuità difensiva della Mernap, depositando in rete il pallone della vittoria. A nulla poi sono valsi i tentativi dei giocatori faentini che fino all’ultimo secondo hanno cercato più volte di trovare la via del pareggio. La sconfitta di misura non preclude alla Mernap il passaggio del turno che si deciderà al termine della gara di ritorno in programma sabato 3 maggio a Jesi.

Jesi: Mazzarini, Belloni, Perotto, Tittarelli, Carnevali, Genangeli, Ben Mira, Cassano, Pittori, Brugiati, Serrany, Cameruccio. All. Pieralisi

Mernap Faenza: Pagliai, Cedrini, Matteuzzi, Lebbaraa, Zin Dine, Gatti, Garbin, Ferrara, Hassane, Magliocca, Pellini, Nannini. All. Vespignani

Marcatori: 3’pt Perotto (J), 6’pt Magliocca (M), 17’st Belloni (J).

Ammoniti: Genangeli (J), Hassane, Lebbaraa (M).