Appare inarrestabile la Mernap Faenza, corsara sabato pomeriggio sul campo del Corinaldo capolista. Una gara che in avvio ha visto i manfredi impegnati nello studio degli avversari prima di impossessarsi del pallone ed iniziare un paziente gioco di costruzione. Proprio grazie al palleggio i faentini passano al 6’ con Grelle abile a governare il pallone e altrettanto freddo nel concludere a rete. Il preludio al raddoppio avviene circa 10’ dopo quando Magliocca indirizza una conclusione di potenza che batte il portiere ma si stampa all’incrocio dei pali. È in quel frangente che il tecnico del Corinaldo chiama il time out in seguito al quale è Garbin al 17’ a trovare il gol grazie ad un tiro di precisione. Sul 2-0 le squadre vanno al riposo. Nella ripresa ancora tanta Mernap che convince nel gioco e nella prestazione. Magliocca al 3’ si invola nella metà campo avversaria con una serpentina tra gli avversari e stavolta riesce a trovare l’eurogol all’incrocio. Passano alcuni minuti e la Mernap si porta sul 4-0 con Hassane che va via sull’out di sinistra e triangola con El Oirraq il quale gli rende il pallone per la battuta a rete. A metà della seconda frazione mister Tinti del Corinaldo opta per il portiere di movimento che tuttavia sortisce solo parzialmente l’effetto desiderato. Pagliai si supera in un paio di occiasioni, Corinaldo colpisce un palo 18’ e poi accorcia con Micci, ma al 19’ ancora sull’asse Hassane – El Oirraq la Mernap chiude la partita e conquista tre punti molto importanti.

Corinaldo: Perlini C., Perlini A., Rotatori, Jacchetti, Pianelli, Micci, Campolucci, Vesprini, Bronzini, Pettinari, Agostinelli, Mancini. All. Tinti

Mernap Faenza: Delvecchio, Garbin, Ferrara, Lebbaraa, Magliocca, Grelle, Hassane, El Oirraq, Pellini, Kasimi, Di Maio, Pagliai. All. Vespignani

Marcatori: 6’pt Grelle (M), 17’pt Garbin (M), 3’st Magliocca (M), 8’st Hassane (M), 18’st Micci (C), 19’st El Oirraq (M).

Ammoniti: Campolucci (C).