In occasione del giorno della memoria, martedì 27 gennaio 2026 alle ore 10.00, l’Archivio di Stato di Ravenna ha ospitato una riflessione sui documenti e testimonianze del tempo. Doveva essere ospite anche Roberto Matatia, discendente del ramo faentino della famiglia Matatia, emigrata a causa delle leggi razziali del 1938, ma per ragioni di salute è stato sostituito dalla moglie.
Fabio Lelli, responsabile della didattica dell’Archivio di Stato di Ravenna, ha raccontato l’importanza dei documenti e del sapere. L’evento era indirizzato alle scuole medie e superiori e aperto alla cittadinanza.
La memoria dei ricordi
