Da lunedì 22 dicembre il Servizio di Medicina dello Sport sarà trasferito dalla Casa della Comunità (CdC) di Fusignano a quella di Bagnacavallo (via Vittorio Veneto 8).
Il trasferimento si rende necessario per l’avvio dei lavori della nuova Casa della Comunità di Fusignano che comporteranno nei prossimi mesi il trasferimento di tutti i servizi presenti all’interno di moduli abitativi provvisori collocati nel parcheggio antistante; in questa nuova collocazione non ci sarà lo spazio per trasferire anche le attività della Medicina dello Sport che saranno quindi spostate su Bagnacavallo per tutta la durata del cantiere.
Una volta realizzata la nuova CdC di Fusignano tutti i servizi rientreranno al suo interno, compresa la Medicina dello Sport.
Nello specifico il nuovo ambulatorio sarà collocato al I piano della struttura di Bagnacavallo con i seguenti orari di apertura: lunedì dalle 8.00 alle 14.00, mercoledì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00.