La Maratona di Ravenna ci sarà anche nel 2020: confermata la data dell’8 novembre con nuove regole per correre in sicurezza

L’emergenza Coronavirus non ferma la Maratona di Ravenna Città d’Arte, evento ogni anno sempre più atteso dagli sportivi e non solo. Ora è ufficiale: la Maratona di Ravenna si svolgerà l’8 novembre 2020, come da programma prima dell’inizio della pandemia. Per garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza il numero degli iscritti sarà limitato a quattromila unità con partenze scaglionate e runners distanziati alla partenza. Oltre a questo, non saranno disponibili né spogliatoi né docce e anche il pettorale avrà un chip monouso.

In concomitanza con la gara sulla distanza da 42 km si svolgerà anche la Ravenna Half Marathon sui 21 km. Sarà invece posticipata, e non annullata, l’edizione 2020 della Good Morning Ravenna 10K, arricchita anche dalla terza edizione della Dogs and Run. Per consentire infatti uno svolgimento più naturale della manifestazione, che da sempre ha i connotati di un’autentica festa per il territorio, si è scelto di individuare una data nella quale proporre esclusivamente questo evento in un periodo nel quale, si spera, le tematiche legate al Covid-19 dovrebbero essere meno preoccupanti.