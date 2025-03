C’è una grande novità a proposito della Maratona del Lamone, la classicissima del calendario amatoriale che il prossimo 6 aprile festeggerà la sua edizione numero 47. La gara di Russi (RA) entra infatti a far parte del vasto programma di eventi del Vivicittà, la prova che si svolge in contemporanea in ben 42 città italiane. Per l’occasione la maratona si associa quindi alla non competitiva sui 10 km “Al tuo Passo sul Lamone”, prevista anche nella versione camminata e Nordic Walking.

E’ un grande colpo per gli organizzatori del Gs Lamone, che vedono così da una parte accrescere il proprio prestigio con una nuova prova nazionale, dall’altro aggiungere un ulteriore richiamo per tutti gli appassionati in una domenica densissima di appuntamenti.

Tornando alla maratona, la gara, che apre come di consueto il Trittico di Romagna comprendente anche la 50 Km del 25 aprile e la 100 Km del Passatore del 24 maggio, anche quest’anno sarà un autentico happening che richiamerà concorrenti da ogni parte d’Italia, attirati dalla sua vena amatoriale alla quale la prova romagnola non ha mai rinunciato, pur essendo gara nazionale Fidal. Il percorso non cambia rispetto al passato portando i corridori a passare per Godo, San Michele, Piangipane, Santerno, Traversara dove sarà posto il passaggio di metà gara, Bagnacavallo e Boncellino prima di tornare a Russi e a Piazza Farini, sede anche della partenza alle ore 9:00, mentre la gara del Vivicittà partirà in contemporanea con le altre sedi italiane alle ore 9:30.

In tantissimi hanno già provveduto all’iscrizione alla gara, ma i termini sono ancora aperti e ci si potrà iscrivere anche sul posto il sabato e la domenica. Per tutti un ricco pacco gara con medaglia e T-shirt personalizzata. Per la 10 km va ricordato che parte dell’incasso sarà devoluta a sostegno della popolazione alluvionata di Traversara.

Tantissimi i servizi a disposizione compreso quello di pacer, a partire dalle 3 ore di gara fino a 6.A fine gara pasta party presso l’Oratorio Don Bosco in Via Trieste 33. E al sabato non mancherà il consueto appuntamento con il GP Promesse di Romagna e le sfide per Under 15, a partire dalle ore 17:00.