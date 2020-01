La Malfa (+Europa): “Con la vittoria del centrosinistra si aprirà una fase idonea per nuovi investimenti in opere pubbliche e edilizia”

È Giorgio La Malfa a chiudere la campagna elettorale a Ravenna per la lista +Europa-PSI-PRI. Lo storico dirigente dei Repubblicani, nel suo tour elettorale, ha raggiunto il capoluogo bizantino per far visita all’Acmar, dove, insieme ai candidati di +Europa per le elezioni regionali di domenica, ha illustrato i programmi del Governo e della lista a sostegno di Stefano Bonaccini per quanto riguarda gli investimenti nelle opere pubbliche e nell’edilizia. Agli elettori, La Malfa ha lanciato un monito: “Un Regno Unito senza l’Europa , può contare comunque sui rapporti con Canada e Stati Uniti, ma un’Italia senza Europa, come vorrebbe la maggior parte del centrodestra, avrebbe solo come sponda la politica e l’economia del Nord Africa”.