La Rocca di Riolo si prepara a vivere un dicembre straordinario, un mese che trasformerà l’antica fortezza in un luogo dove storia, fantasia e tradizione si incontrano per regalare esperienze indimenticabili a visitatori di tutte le età. Con un ricco calendario di eventi, il fascino del Natale incontra il brivido dell’avventura e la suggestione del passato, dando vita a momenti unici e coinvolgenti.

Si inizia domenica 1° e 15 dicembre con Junior Rocca Escape – A Christmas Carol, un gioco escape per bambini e famiglie ispirato al celebre racconto di Dickens. Rinchiusi nella torre quadrata, i partecipanti avranno un’ora di tempo per affrontare gli enigmi e sfuggire agli spiriti del Natale.

Sempre domenica 1° dicembre, alle ore 16, la magia del teatro di figura arriva conChi ha rubato l’Albero di Natale!?, lo spettacolo di burattini a cura della compagnia Il Teatrino di Carta. Una storia divertente e coinvolgente che saprà incantare grandi e piccini con colpi di scena e atmosfere natalizie.

Per gli amanti dell’arte, la mostra di Ceramica Sperimentale porterà nella Torre dell’Orologio le opere degli artisti Natalia Mouzytcheva e Volker Seitz. L’inaugurazione del 7 dicembre sarà un’occasione per scoprire creazioni innovative e affascinanti, in esposizione fino al 2 febbraio.

Sabato 7 dicembre alle ore 21 non mancherà il brivido con Delitto al Castello, un gioco di ruolo ambientato nelle sale della Rocca Sforzesca. I partecipanti, immersi nell’atmosfera medievale, vestiranno i panni di personaggi con segreti e obiettivi, e avranno tempo dall’aperitivo fino al dolce per risolvere un intricato caso tra colpi di scena e sotterfugi.

Domenica 8 dicembre alle ore 15 famiglie e bambini avranno l’occasione di scoprire tesori nascosti con Xmas Adventure, un adventure game tra le sale della Rocca che promette sorprese e sfide natalizie.

Per chi desidera un’esperienza unica,sabato 21 dicembre dalle ore 21 arriva la Notte al Castello – Christmas Edition. Una notte magica dedicata a bambini e ragazzi, tra le mura dell’antica Rocca con letture animate, laboratori, visite guidate e giochi a tema natalizio.

La storia torna protagonistagiovedì 26 dicembre alle ore 15 con Alla Corte di Caterina. Una visita guidata che ripercorre la storia della Rocca, arricchita dai racconti delle gesta della sua signora più celebre, Caterina Sforza.

Infine, per i più coraggiosi,sabato 28 dicembre dalle ore 19, Rocca Escape – I Doni della Morte porterà il mondo magico di Hogwarts tra le mura medievali. Un gioco escape per adulti ricco di enigmi e misteri, dove coraggio e ingegno saranno le chiavi per riuscire a fuggire dalla torre più antica della Rocca.

I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca di Riolo.