Alla recente edizione del Sana, il salone del biologico e del naturale che si è svolto dal 6 al 9 settembre alla fiera di Bologna, la Madel di Cotignola (RA) ha ricevuto il prestigioso “Bio Awards”, il premio dell’eccellenza assegnato dal retail. A ricevere questa sorta di Oscar del settore è stata, nella categoria “cosmetici”, la nuova Crema viso anti-age a marchio Winni’s.

A decretare il premio è stata una giuria formata dai buyer delle maggiori catene distributive e operatori del settore: un attestato indipendente alle aziende meritevoli di aver realizzato prodotti innovativi e di averli lanciati sul mercato in un periodo compreso fra giugno 2018 e maggio 2019. L’iniziativa intende quindi valorizzare l’impegno delle aziende del settore che si sono distinte nell’ideazione e realizzazione di prodotti innovativi.

«Nonostante la congiuntura economica non troppo favorevole, Madel cresce e continua a investire in ricerca e innovazione di prodotto. Dalla lunga esperienza nei prodotti per la cura della persona e dalla grande attenzione alla salute e al rispetto dell’ambiente che da sempre caratterizzano il marchio Winni’s, è così nata la linea cosmetica”Winni’s Naturel, bio-pharma cosmesi vegetale“, con formule innovative, studiate selezionando le migliori materie prime di origine vegetale e biologica ottenute da fonti rinnovabili, per garantire benessere per la pelle e riguardo per l’ecosistema», spiega Giacomo Sebastiani, Vice Presidente Madel. «Siamo quindi molto orgogliosi di aver ricevuto questo premio, anche perché a valutare il successo del nostro prodotto è stata una giuria qualificata di operatori del commercio».

Organizzato dalla rivista Bio & Cunsumi, il premio è giunto alla sua quarta edizione in un crescendo d’interesse e di autorevolezza.