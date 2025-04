Sono due i cittadini della Bassa Romagna che giovedì 1° maggio saranno insigniti delle«Stelle al merito del lavoro» conferite dal prefetto di Bologna Enrico Ricci durante la cerimonia che si terrà nel salone del Podestà di Palazzo Re Enzo, nel capoluogo dell’Emilia Romagna.

La lughese Maria Pia Bianco lavora da 33 anni per la Pubblica assistenza Città di Lugo e ha letteralmente dedicato la sua vita al mondo del volontariato. Entrata nel 1989 come volontaria, quando l’associazione a Lugo aveva appena un lustro di vita, dopo alcuni anni le è stato chiesto di diventarne dipendente e poi coordinatrice fino al 2020. Una scelta non semplice, che ha visto Maria Pia Bianco lasciare il suo precedente lavoro per occuparsi pressoché di ogni aspetto della vita dell’associazione volontaristica, dalla segreteria alla guida dell’ambulanza, dal lavoro amministrativo e istituzionale al coordinamento dei soccorritori, che oggi si occupano principalmente di presidi a eventi pubblici, servizi di taxi sanitario e trasporti inter-ospedalieri, oltre ad occasionali affiancamenti al 118 per la gestione delle emergenze, necessità per la quale la Pubblica Assistenza di Lugo nacque a metà degli anni ’80. Nel corso degli anni, il lavoro di Maria Pia Bianco è molto cambiato, tra l’aumento della burocrazia, le collaborazioni con le associazioni consorelle dei territori limitrofi e il lavoro con i ragazzi del Servizio civile e più di recente con quelli dei Lavori socialmente utili (oltre 110 in totale), fino al complesso compito di rapportarsi con un numero sempre crescente di volontari, oggi oltre 170.

In rappresentanza del Comune di Lugo, parteciperà alla cerimonia di conferimento della Stella al merito a Maria Pia Bianco l’assessore Mauro Marchiani.

Risiede invece a Conselice Bruno Zaffagnini, che ha lavorato quasi cinquant’anni alla Minipan, azienda che nel 1976 – quando Zaffagnini ci entrò – aveva sede proprio a Conselice, mentre da tempo ha trovato sede a Massa Lombarda. Bruno Zaffagnini è stato lo storico capo-officina della ditta, esperto nell’installazione, nel collaudo e nella manutenzione di tutte le macchine dell’azienda, e per lavoro ha viaggiato in tutto il mondo. Ha continuato a lavorare presso la Minipan anche alcuni anni dopo il pensionamento, fino alla sopraggiunta invalidità. A segnalarlo all’attenzione del prefetto è stato il presidente della Minipan Bruno Fusari, che accompagnerà a Bologna Zaffagnini, del quale sottolinea non soltanto l’importanza per la crescita dell’azienda e la grande competenza professionale, ma anche la capacità, non scontata, di trasmettere ai colleghi le proprie conoscenze, come un vero maestro del lavoro.

In rappresentanza del Comune di Conselice, parteciperà al conferimento della Stella al merito a Zaffagnini l’assessore alle Attività produttive e commerciali Raffaele Alberoni.